Gol e spettacolo tra Chelsea e Manchester City: finisce 4-4. Doppietta per Haaland

Finisce 4-4 un divertentissimo posticipo in Premier tra Chelsea e Manchester City. Vince lo spettacolo allo Stamford Bridge. Vantaggio ospite con Haaland al 25′, poi uno due dei padroni di casa, che ribaltano la gara. Prima pareggia Thiago Silva, poi vantaggio con l’ex Sterling. Nel recupero del primo tempo, pareggio City con Akanji.

Nella ripresa, rimette il muso avanti la squadra di Guardiola, con Haaland, al 47′. Pareggio dei Blues con Jackson al 67′. Ma non è finita. Il City sembra poterla vincere, con un gol di Rodri all’86’. Vengono assegnati 10 minuti di recupero. Il Chelsea ci crede e pareggia al 95′ con Palmer.

In classifica, il City resta al comando con 28 punti, con un punto su Liverpool e Arsenal 27 e due sul Tottenham 26.

Foto: twitetr Manchester City