Gol e spettacolo, finisce 2-2 il derby Chelsea-Arsenal. David Luiz espulso al 26′

Gol e spettacolo nel derby tra Chelsea e Arsenal. A Stambford Bridge finisce 2-2: l’ex David Luiz espulso al 26′ per condotta antisportiva e Jorginho la sblocca su rigore. Martinelli pareggia in avvio di ripresa, all’84’ Azpilicueta firma il sorpasso e Bellerin pareggia nuovamente all’87’. La formazione di Lampard resta quarta a quota 40, quella di Arteta in decima posizione con 30 punti.

Foto: Chelsea Twitter