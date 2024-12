Gol annullato a Ismajli, Vasquez ferma Ricci e Sanabria: reti inviolate tra Empoli e Torino

Termina in parità la prima frazione di gioco al Castellani tra Empoli e Torino. La gara si sblocca, per un momento, al 16′: sul calcio d’angolo a rientrare al centro dell’area di Cacace, Milinkovic-Savic va a vuoto e Ismajli insacca da distanza ravvicinata. Bonacina, però, annulla per un fallo di Maleh sul portiere granata. Al 32′ arriva anche la risposta dei granata con il colpo di testa di Ricci, ma Vasquez respinge con un grande intervento. Il portiere dei toscani è ancora protagonista quattro minuti più tardi con un altro grande intervento su Sanabria.

Foto: Twitter Empoli