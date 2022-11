Gol al debutto per Zakaria col Chelsea, Potter: “Una bella storia per tutto il gruppo”

Grande serata per Zakaria: debutto e gol decisivo per la vittoria del Chelsea contro la Dinamo Zagabria. Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, Graham Potter, allenatore dei Blues, ne ha parlato così: “Zakaria si è gestito bene, ha giocato a supporto della squadra. Avete visto, erano tutti così felici per lui. E’ una bella storia per tutto il gruppo”.

Foto: Twitter Zakaria