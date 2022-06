Godin: “Vorrei vincere il Mondiale prima di smettere. Allenatore? Mi ispirerò a Simeone”

Diego Godin, ex difensore di Inter e Cagliari, capitano della Nazionale uruguayana, ha parlato a Marca del suo futuro, del desiderio di vincere il Mondiale e di una possibile carriera da allenatore.

Queste le sue parole: “Sarà il mio quarto Mondiale sì. L’unica cosa che voglio è arrivarci in forma per questo farò di tutto anche come scelta per il futuro. Il sogno di tutti i tifosi e anche di noi giocatori, ovviamente, è quello di vincere il Mondiale. La voglia è di provarci e con il mix che abbiamo in squadra tra giovani ed esperti non possiamo parlare di altro se non di questo sogno di trionfare”.

Sul futuro: “Ora non so se resterò all’Atletico Mineiro o andrò al Velez, devo vedere cosa sarà meglio per me anche per arrivare al top della forma al Mondiale. Cosa farò dopo? Se dovessi fare l’allenatore avrò qualcosa di Diego Pablo Simeone? Beh, certo. Credo molto. Se sarò allenatore avrà molto di lui perché mi ha aiutato tanto a crescere, come giocatore e come persona. Se dovessi diventare allenatore vorrei essere molto esigente e minuzioso. Cercare di tirare fuori il meglio dai giocatori”.