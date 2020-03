Godin: “Tampone negativo. Sono in Uruguay con l’autorizzazione dell’Inter e delle autorità”

Diego Godin, dopo aver lasciato l’Italia per tornare in Uruguay, ha parlato così in un video diffuso sul proprio profilo Instagram: “Ho superato la quarantena preventiva e adesso sono in Uruguay con l’autorizzazione del club, del medico del club e delle autorità sanitarie. Hanno permesso agli stranieri di raggiungere il loro Paesi e le loro abitazioni. Ho deciso di tornare a casa, ovviamente senza risultare positivo al Covid-19. Essendo responsabile e cosciente della situazione resterò a casa in via preventiva anche qui. Raccomando a tutti di restare in casa chi deve fare la quarantena la porti a termine, è l’unica cosa per lottare contro questa pandemia. Restate in casa questa situazione ne usciamo tutti insieme“, ha chiuso Godin.

Foto: sito ufficiale Inter