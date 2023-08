Godin su Joao Felix: “Il suo ego è un problema. Non si è mai connesso con Simeone e con il gruppo”

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, per Diego Godín è il momento del meritato riposo. Il difensore uruguaiano ha parlato dell’Atlético Madrid e della situazione di Joao Felix: “L’ego di Joao Félix è un problema. Se il ragazzo vuole andare o il club vuole cederlo, è chiaro che non potrebbe adattarsi a un contesto di famiglia come quello dell’Atletico. Simeone ha provato a prendersene cura, il gruppo è al di sopra di ogni ego personale. È un ragazzo con molte qualità, ma non si è mai connesso con il Cholo e sicuramente nemmeno con il gruppo. Sapendo come sono Koke o Griezmann, avranno provato a reindirizzarlo, ma non ci saranno riusciti. L’ego di Joao Félix è al di sopra di ciò che vogliono il club, i tifosi e l’allenatore”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea