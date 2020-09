Godin, sì al Cagliari già ieri sera. E via libera Inter. Ora tocca a Giulini

Di Diego Godin al Cagliari si è parlato già nell’incontro di ieri. E in serata è stato interpellato il difensore, semplicemente perché era importante per Giulini avere la sua apertura e disponibilità al trasferimento in Sardegna. L’apertura è stata totale, Godin va volentieri a Cagliari, non ci sarebbe sconto sul cartellino perché l’Inter non chiederebbe alcun tipo di indennizzo. In questi minuti incontro a Milano per provare la definitiva quadratura del cerchio, probabilmente spalmando l’attuale ingaggio su un contratto più lungo (attuale scadenza con i nerazzurri 2022). Ora tocca a Giulini perché Inter e Godin hanno detto sì, non a caso in queste ore è in stand-by la trattativa che avrebbe dovuto portare Fazio in Sardegna.

Foto: Instagram personale