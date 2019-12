Godin: “Possiamo fermare il Barcellona se restiamo compatti. Griezmann? Bella l’esperienza all’Atletico”

Diego Godin, difensore uruguaiano dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara di Champions League con il Barcellona: “L’obiettivo è la gara di domani, non pensiamo oltre. Il Barca è una delle migliori squadre al mondo, vince sempre almeno un trofeo ogni stagione. C’è entusiasmo nel gruppo. Dipende da noi il passaggio del turno, rendere orgoglioso il nostro pubblico perché avremo dato il massimo. Dobbiamo dare tutto per qualificarci contro una squadra molto abituata ad arrivare in fondo a questa competizione. Non importa che siano già qualificati”.

Conosci bene il Barcellona: quanto conta per l’Inter?

“Lo conoscono tutti il Barcellona di Messi. Dovremo essere squadra, più del solito per limitarli il più possibile. Proveremo a farle male, abbiamo preparato bene la partita. Dovremo essere aggressivi”.

Quale gara contro il Barcellona ricorda con più piacere?

“Quella al Nou Camp in Champions, con un mio gol, l’anno della vittoria del titolo. Avevamo fatto bene in Europa. CI faranno soffrire, chiediamo aiuto anche ai nostri tifosi. L’attenzione dovrà essere costante, la preparazione totale in entrambe le fasi. Sarà importante sfruttare i momenti per colpirli”.

Il Barca va temuto anche con il turnover?

“Assolutamente, hanno ventidue giocatori fortissimi. Non pensiamo ai titolari, ci aspettiamo il miglior Barca. Perciò prepareremo al meglio questa partita”.

Come sarà questo confronto con il suo amico Griezmann?

“Lui ha scelto il Barca, io l’Inter. Fa parte del gioco. Quello che abbiamo vissuto a Madrid non lo scorderemo mai, è stata una bella esperienza e la gente lì gli vorrà sempre bene. Il calcio è questo”.

Foto: Inter Twitter