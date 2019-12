Godin: “Non è un’occasione persa, il pareggio ci sta. Juve? Campionato ancora lungo”

Diego Godin, difensore dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di San Siro contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Sono soddisfatto. Abbiamo fatto una buona partita. L’avversario era forte, l’abbiamo affrontato e siamo stati bravi a combattere per provare a vincere. Ci sta anche il pareggio. Occasione persa? No, non è un’occasione persa. È un buon punto. Siamo testa a testa con la Juventus per cui ci sta quando affronti una squadra forte puoi anche pareggiare. Il campionato è ancora lungo. L’atmosfera è giusta, la mentalità è giusta. Abbiamo visto uno stadio che ci è stato vicino con la gente che ci ha appoggiato”.

Foto: sito ufficiale Inter