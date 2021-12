Godin lascia il Cagliari a gennaio: due club spagnoli seguono il difensore

Il difensore del Cagliari Diego Godin si appresta a salutare i colori rossoblù già nel mercato di gennaio: dopo le parole del Ds Stefano Capozucca che preannunciava alcune epurazioni, ecco arrivata la lista dei convocati di mister Mazzarri per il match contro la Juventus: oltre al Faraone spicca l’assenza di Martin Caceres, nulla lasciato al caso con i due uruguaiani sul piede di partenza nel mercato che a breve aprirà le porte. Come riportano dalla Spagna sulle tracce di Godin ci sarebbe il suo vecchio club, l’Atletico Madrid, che riaccoglierebbe il centrale difensivo a braccia aperte. Inoltre anche il Real Betis sembra voler puntare sull’esperienza di Godin per puntellare il reparto difensivo: quel che pare certa è la sua partenza da Cagliari.

FOTO: Twitter Godin