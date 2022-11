Godin: “Il Mondiale è un traguardo per la nostra storia, l’obiettivo è sempre quello di vincere”

Diego Godin, capitano storico dell’Uruguay ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio Mondiale. Di seguito le sue parole: “Il Mondiale è un traguardo per la nostra storia, l’obiettivo è sempre quello di vincere. È bellissimo poter ancora rappresentare l’Uruguay, ho ancora voglia di aiutare i mie compagni di squadra. Corea? Vogliamo vincere la prima gara, rispettiamo i nostri avversari. Abbiamo già visto quando sia difficile l’esordio. Pensiamo solo a vincere.”

Foto: Gazzetta