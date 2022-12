Godin: “Abbiamo fatto quello che dovevamo, sapevamo che il girone sarebbe stato difficile”

L’Uruguay ha vinto 2-0 contro il Ghana, ma non è bastato a La Celeste. Intervenuto ai microfoni della FIFA, Diego Godin ha parlato dopo l’eliminazione dal Mondiale spiegando di non aver rammarico per quanto fatto oggi pomeriggio: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sapevamo che sarebbe stato difficile questo girone e siamo usciti per un gol. Siamo progressivamente migliorati gara dopo gara, abbiamo avuto le nostre occasioni anche nella prima partita e oggi abbiamo giocato una gara perfetta“.

Foto: Instagram Godin