Godfrey: “Ancelotti è un grande allenatore, mi ha detto di venire subito qui, a Bergamo”

Oggi è il giorno della presentazione ufficiale alla stampa del nuovo difensore dell’Atalanta, Ben Godfrey. Di seguito le parole del giocatore inglese in conferenza stampa:

“La mia ambizione è quella di tornare in nazionale, ma al momento la mia attenzione è tutta sull’Atalanta, voglio fare ottime prestazioni per la squadra, poi penserò alla nazionale. Ancelotti è un grande uomo, un fantastico allenatore, è una delle persone con cui mi sono sentito per quanto riguarda l’Atalanta. Mi ha detto di venire subito qui, a Bergamo. So che qui ci saranno molte opportunità, il modo di giocare dell’Atalanta te lo permette, sarà davvero bello”.

“La Serie A è un campionato molto duro, ci sono squadre che giocano in maniera molto tattica. La Champions? È il sogno della maggior parte dei calciatori. L’Atalanta è una squadra molto forte. Infatti tutti erano contenti della mia scelta.

Non vediamo l’ora di giocare la finale contro il Real, sono quel tipo di partite che chiunque vuole giocare, sappiamo che sarà una partita difficile, l’Atalanta si è meritata di essere qui, ci stiamo preparando bene”

“Appena ho saputo dell’interesse dell’Atalanta ho capito subito che c’era un club in cui volevo andare ed era questo. Penso che lo stile di Gasperini sia al top, oltretutto è riuscito a far crescere tanti giocatori, è proprio quello che sto cercando, il mio obiettivo è migliorarmi. È stata una settimana molto piacevole, chiaramente si lavora molto duramente. Mi sono sentito subito accolto, subito parte del gruppo. C’è tanto lavoro fisico, non vedo l’ora di entrare in questi nuovi schemi. Mi sono fatto un’idea generale lo scorso anno, ma adesso grazie ai meeting col mister sto imparando i nuovi schemi”.

Foto: Instagram Godfrey