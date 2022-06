Gnonto: “Sconfitta pesante. Il mio gol? Quando perdi così non conta chi segna”

Wilfried Gnonto ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta rimediata dall’Italia contro la Germania: “È una sconfitta pesante per tutti noi ma cercheremo di migliorare. Partita diversa rispetto all’andata? È stata una gara totalmente diversa, loro hanno giocato meglio dell’altra gara, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso molto a vuoto. Il mio gol? Dopo una sconfitta del genere sarebbe stata la stessa cosa se avessi segnato io o un altro compagno. Germania più avanti di noi? Penso si sia visto. In questo momento sono più avanti noi e lavoreremo per arrivare a questo livello“.

Foto: Screen RAI