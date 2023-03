Gnonto: “Primo tempo male, nel secondo tempo siamo stati all’altezza. A Malta per vincere”

Wilfried Gnonto attaccante della Nazionale e del Newcastle, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro l’Inghilterra: “E’ stata una partita difficile, loro sono un’ottima squadra con giocatori di qualità. Abbiamo sofferto nel primo tempo ma nella ripresa abbiamo fatto vedere di essere all’altezza”.

Ti aspettavi questa Inghilterra? “Mi aspettavo questo tipo di partita. Loro sono una delle migliori formazioni al mondo, noi con un po’ di fortuna avremmo meritato di più

In Italia non hanno creduto in te?: “Io ho fatto questo tipo di scelta, sono contento di essere in Premier al Newcastle e ho dimostrato di essere un buon giocatore e penso di fare ancora meglio”.

Domenica a Malta. “Andiamo domenica per cercare di vincere. Nonabbiamo altra scelte. Se facciamo vedere quello che siamo e facciamo la partita del secondo tempo non avremo problemi”.

