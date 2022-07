Gnonto, pres. Zurigo: “L’offerta del Feyenoord di 6 milioni è ridicola. Non siamo un self-service”

Dopo il grande esordio con la Nazionale italiana, Wilfried Gnonto è diventato l’oggetto del desiderio di molti club europei. Dall’Olanda sono sicuri, il Feyenoord ha giù un accordo con il giocatore e sarebbe pronto ad avanzare un’offerta di circa sei milioni al Zurigo per assicurarsi le prestazioni sportive del talentino azzurro. Ancillo Canepa, presidente del club svizzero, ha così commentato la notizia della possibile offerta del club olandese ai microfoni di Blick: “L’offerta del Feyenoord di 6 milioni di euro per Gnonto è ridicola. Non siamo una bottega self-service”.

Foto: Twitter Zurigo