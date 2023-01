Gnonto: “Per un giovane non è obbligatorio andare all’estero. L’importante è giocare ovunque ci sia possibilità”

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Leeds Wilfried Gnonto ha parlato della sua scelta: “Fin dal primo momento in cui ho parlato con il direttore sportivo Victor Orta ho sentito la fiducia nei miei confronti. Ho pensato che l’ambizione del Leeds combaciasse con la mia e che questa fosse la società migliore per continuare a crescere. Giochiamo un calcio molto veloce e offensivo e le mie caratteristiche si abbinano perfettamente”. È ancora: “La Premier è uno dei campionati migliori d’Europa, se non il migliore. Tutte le squadre giocano a viso aperto e c’è un’intensità altissima. È una grandissima sfida per me, perché ho l’opportunità di confrontarmi ogni settimana con alcuni dei giocatori più forti”.

Sull’opportunità di andare a giocare all’estero: “Non penso sia obbligatorio andare all’estero per un giovane. Bisogna giocare, questa è la cosa più importante: se questa possibilità non c’è in Italia non penso si debba avere paura di provare altrove”.

Foto: Twitter Leeds