Gnonto parla del futuro: “Sogno il Barcellona, ma adesso penso a lavorare”

Il talentino azzurro, Willy Gnonto, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportweek durante la quale ha parlato dei suo presente e del suo futuro, rivelando anche il sogno nel cassetto: “Penso a lavorare e non so quel che succederà in futuro. Il mio sogno è giocare nel Barcellona. Messi è il mio idolo, anche adesso che è al Paris Saint-Germain. Ha fatto tantissimi sacrifici fin da quando ha iniziato, la sua famiglia lo ha sempre sostenuto anche se non era nelle migliori condizioni economiche. Non dimentica le sue origini, non è cambiato nel tempo: nella sua storia rivedo me stesso. E poi, in campo fa cose come nessun altro“.

