Gnonto ha ben chiari gli obiettivi: “Al Leeds per crescere e per la Nazionale di Mancini”

“Sì, è stato un po’ strano, ma sono felice di essere qui”. Così inizia l’intervista di Wilfried Gnonto al sito ufficiale della sua nuova squadra, il Leeds. Dallo Zurigo alla Premier, ma con un occhio alla Nazionale di Mancini. Lui stesso l’ha spiegato: “Sono qui anche per quello. Ho scelto il Leeds perché la Premier League è il miglior campionato del mondo e penso che qui potrò continuare a crescere ed essere un giocatore migliore anche per la Nazionale. Se gioco e faccio quello che so fare, sono sicuro che le convocazioni continueranno ad arrivare”.

Poi ha proseguito parlando dell’accoglienza ricevuta: “L’allenatore è stato gentilissimo con me, i compagni mi hanno accolto bene e penso che non potrà che migliorare. So che all’inizio non sarà facile, vengo da un altro paese e le cose qui sono molto più difficili, ma voglio adattarmi il più in fretta possibile”.

Foto: Twitter Leeds