Wilfried Gnonto ci ha messo solo 55 secondi per lasciare il segno a Old Trafford. L’attaccante italiano ha portato il Leeds in vantaggio al Theatre of Dreams. Secondo una statistica Opta è il secondo giocatore più veloce di sempre a segnare nel “Theatre of Dreams” in Premier League, dopo Edin Dzeko in un derby del 2014 quando impiegò solo 43 secondi.

Foto: Instagram Leeds