Gnonto arriva al Leeds. L’allenatore vuole conoscere subito i suoi genitori

Bella storia da raccontare quella di Wilfred Gnonto, che da pochi giorni è un nuovo giocatore del Leeds, che lo ha strappato al Zurigo per 4.5 milioni di euro.

Gntonto è arrivato oggi nel suo nuovo club, per conoscere il nuovo allenatore e i nuovi compagni, prima di calarsi nella nuova avventura in Premier League. Gntonto ha conosciuto il nuovo allenatore, Marsch, che ha concesso il weekend libero a Gnonto per permettergli di ambientarsi al meglio e si è allontanato insieme a lui per andare a conoscere i suoi genitori. Un gesto di gentilezza e accoglienza, che è diventato virale sui social dei Leeds.

Foto: twitter Leeds