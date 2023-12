Gnabry, stiramento all’inguine. Il tedesco fuori per cinque partite

Brutte notizie per il Bayern Monaco, surclassato ieri dall’Eintracht Francoforte, che si è imposta sui bavaresi con un perentorio 5-1. Oltre al pesante ko, la squadra di Tuchel dovrà fare i conti anche con l’infortunio occorso a Serge Gnabry, costretto ad abbandonare il campo cinque minuti dopo il suo ingresso. Questo il comunicato del Bayern sulle sue condizioni: “Serge Gnabry ha subito uno stiramento all’inguine nella sconfitta di sabato per 5-1 contro l’Eintracht Francoforte, come ha rivelato un’ecografia effettuata ieri sera. Gnabry, che è stato costretto a uscire dal campo appena cinque minuti dopo essere entrato in campo a Francoforte, salterà quindi le prossime partite del Bayern”.

Foto: Gnabry twitter bayern m