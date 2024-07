Gnabry: “Mi piace Kompany e i suoi discorsi in spogliatoio. Olise? La concorrenza va benissimo in un grande club”

Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a Süddeutsche Zeitung di diversi temi.

Queste le sue parole: “Olise? la concorrenza in un grande club va benissimo. Gioco a calcio a livello professionistico da oltre dieci anni, so cosa vuol dire”, ha detto Gnabry. “Ogni anno arrivano nuovi giocatori, è così. Tutti noi sappiamo cosa fare in questi casi: non bisogna preoccuparsi troppo e concentrarsi su se stessi”.

Le prime impressioni sulla nuova guida. “Tutto sotto controllo invece per quanto riguarda il tecnico che ha preso il posto di Thomas Tuchel. Kompany infatti sta cercando di stabilire una connessione con i suoi ragazzi prima dell’inizio della stagione e Gnabry ha sottolineato di aver avuto finora “un’ottima impressione” del nuovo allenatore: “Abbiamo avuto una conversazione rilassata e fredda fin dall’inizio. Mi piacciono i suoi discorsi nello spogliatoio, mi piace l’allenamento”

Foto: twitetr Bayern