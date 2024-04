Gnabry: “Le sfide da dentro o fuori ci danno maggiore carica. L’Arsenal è forte, partiamo alla pari. Sarà bello incrociarli”

Sui Gunners: “L’Arsenal sta andando molto bene da Natale. In ogni caso non si può dire niente di negativo su una squadra che gioca per il titolo di Premier League. Sono forti, riescono a finalizzare bene e vogliono avere sempre il possesso palla. Sono formidabili nel loro stadio con i tifosi a spingerli. Sarà un compito difficile batterli”.