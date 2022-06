Gnabry: “Il rinnovo? La questione non ruota attorno ai soldi, deve esserci apprezzamento reciproco”

Serge Gnabry è stato decisamente criptico in merito alle possibilità di rinnovare il contratto in essere con il Bayern Monaco (che, ricordiamo, scadrà nel 2023): “È una questione di apprezzamento, è qualcosa che deve essere reciproco. La questione non sono i soldi, come scrive sempre la stampa. All’interno di un club ci sono tanti modi diversi per mostrare apprezzamento verso i giocatori, quindi per noi, i giocatori, non tutto ruota intorno ai soldi come si dice di solito“.

Foto: Twitter Bayern Monaco