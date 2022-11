Gnabry: “Il blocco Bayern sarà un valore aggiunto. Fiducia in Flick, sa come si vince”

Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco e della Germania, ha parlato ai canali social dei tedeschi, a poche ore dall’esordio Mondiale.

Queste le sue parole: “Sento molto la fiducia di Flick. Ci conosciamo da anni e lui sa cosa ha in me. Sa che preferisco giocare dietro le punte, ma è anche un’opzione per me giocare in altri ruoli. Non sappiamo ancora chi giocherà mercoledì. Il blocco Bayern? Ovviamente aiuta sempre da qualche parte quando sei ben preparato come squadra. Tuttavia, in nazionale siamo insieme da molto tempo, quindi tutti contribuiscono con la loro qualità, indipendentemente dal fatto che giochino per il Bayern Monaco o altrove”.

Su Muller: “Thomas è pieno di ambizione e vuole partecipare. Lo noti di più perché allora parla di più. Ha fatto di tutto per tornare al top della forma”.

Foto: twitter Bayern