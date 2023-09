A causa di una frattura dell’avambraccio rimediata all’inizio della gara di DFB Pokal contro il Munster, Gnabry dovrà rimanere ai box per diverse settimane. Come riportato dalla Bild, l’esterno offensivo tedesco potrebbe rientrare essere a disposizione a inizio novembre, in vista del Klassiker contro il Borussia Dortmund.

Foto: Twitter Bayern Monaco