Globe Soccer Awards: Gasperini nominato per il premio di “Allenatore dell’anno 2020”

Il prossimo 27 dicembre andrà in scena la premiazione per il Globe Soccer Awards 2020. Questi i contendenti per il “Miglior allenatore dell’anno 2020”, il premio verrà assegnato a Dubai:

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco)

Julen Lopetegui (Siviglia)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Thomas Tuchel (Psg)

