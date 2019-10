Globe Soccer Awards, ecco i nomi: ci sono CR7 e Messi, poi tanto Liverpool

Sono stati resi noti i nomi per i premi del Dubai Globe Soccer Awards, ormai all’undicesima edizione. Ci sono Cristiano Ronaldo (vincitore dell’ultima edizione) e Messi, poi tanto Liverpool con Mané, Salah, Alisson e Van Dijk. Presente anche Bernando Silva del Manchester City. A seguire l’elenco completo per il Best Men’s Player of the year:

Sadio Mané (Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson Becker (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Lionel Messi (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Foto: Globe Soccer Awards