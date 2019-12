Sono stati resi noti i nomi dei finalisti del Dubai Globe Soccer Awards, ormai all’undicesima edizione. Ci sono Cristiano Ronaldo (vincitore dell’ultima edizione) e Messi, poi Salah e Van Dijk. A seguire l’elenco completo per il Best Men’s Player of the year:

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Lionel Messi (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Foto: Globe Soccer Awards