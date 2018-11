Globe Soccer Awards: CR7 in finale con Griezmann e Mbappé. E Allegri…

Ci sono anche Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri tra i candidati per il Globe Soccer Awards 2018, rispettivamente nelle categorie “Best Player” e “Best Coach”. L’attaccante e il tecnico della Juve saranno infatti tra i protagonisti della 10a edizione del premio che verrà consegnato al Madinat Jumeirah Hotel di Dubai il prossimo 3 gennaio. CR7 sfiderà gli altri due candidati, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, vincitori del Mondiale in Russia. Per Allegri, invece, ci sarà da battere la concorrenza di Deschamps, Zidane, Simeone e Klopp.

Foto: Twitter ufficiale Uefa