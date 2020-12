Globe Soccer Awards 2020: Cristiano Ronaldo eletto calciatore del secolo

Cristiano Ronaldo è stato eletto calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards, la cui cerimonia è in corso ora a Dubai. L’attaccante della Juventus ha commentato così il premio: “È bellissimo, fantastico, voglio dire grazie a tutti, a chi a votato per me, ai compagni di squadra, dei club in cui ho giocato, a quelli di Nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici. A chi mi aiuta a essere una persona sempre migliore. È un traguardo eccezionale, che mi dà la motivazione a continuare il mio percorso nel calcio. Spero di poter essere in grado di continuare ancora per qualche anno. È un onore per me, spero che l’anno prossimo la pandemia sia finita e chi ci si possa divertire con le persone e le famiglie negli stadi“.

Foto: Klankosova