Glik: “Il futuro è nelle nostre mani. Abbiamo retto con le big, adesso testa agli scontri salvezza”

Kamil Glik, difensore polacco 33enne, leader emotivo e tecnico dei campani ( per lui più minuti di tutti) ha rilasciato una intervista al Corriere del Mezzogiorno facendo il punto della situazione in casa sannita: “Lavoriamo con entusiasmo e remiamo nella stessa direzione. Screzi in spogliatoio avvengono in tutte le squadre, basta che l’armonia si ricomponga immediatamente. Siamo artefici del nostro destino e contenti del rendimento e sfido chiunque a inizio campionato a sistemarci dove siamo adesso. Abbiamo retto contro le big, ora dobbiamo affrontare tutte le gare con la testa perché sono tutte difficili contro Parma, Cagliari e Crotone .”

Foto: twitter personale