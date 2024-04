Gli ultras della Juve a Superga, appesi striscioni: “Torino siamo noi”. La condanna del club bianconero

Si accende il derby di Torino. Nella notte, i Drughi, storico gruppo di tifosi della Juventus, hanno fatto irruzione sulla scalinata della basilica di Superga, dove il Grande Torino scomparve in seguito a un incidente aereo al ritorno dal Portogallo 75 anni fa, e dove ci sono gli altari commemorativi ai leggendari clalciatori scomparsi. Gli ultras hanno appeso tre striscioni: il primo con il loro nome, un altro con la scritta ‘Dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi!!‘ e un terzo, più grande, con la scritta ‘El mata Toro’ e la raffigurazione di una zebra che infilza un toro in una corrida. Nulla di particolarmente grave, nessuna mancanza di rispetto evidente, per i grandi campioni del Torino, ma un atteggiamento certamente non piacevole.

E’ arrivata poco fa la condanna social della Juventus, che su twitter ha scritto: “La mancanza di rispetto verso luoghi di memoria storica e insulti gratuiti presso luoghi istituzionali sono entrambe manifestazioni che condanniamo e che si commentano da sole”.

Foto: twitter Juventus