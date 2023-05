Gli ultras del Siviglia attaccano: “Stasera faremo pentire gli italiani di aver scelto di essere calciatori”

Si avvicina la sfida di stasera tra Siviglia e Juventus e per incendiare l’atmosfera il gruppo ultras “Biris Norte“ (uno dei gruppi più violenti e pericolosi del calcio spagnolo) ha diffuso un comunicato inerente l’organizzazione del tifo in vista della partita. Al termine delle disposizioni per i propri tifosi, il gruppo ha lasciato un messaggio abbastanza duro: “”Vogliamo La Septima. Noi e tutto il sevillismo, e questo passa attraverso la vittoria di una delle partite più importanti della nostra storia. Questo giovedì non vogliamo che ruggisca la nostra curva, vogliamo che tutto il quartiere di Nervion sia un solo grido che faccia volare la squadra. Il Manchester United ha potuto conoscere il manicomio di Nervion, però la Juventus saprà cos’è un manicomio nel mezzo di un inferno. Dal momento in cui gli italiani scenderanno in campo, dovremo farli pentire di aver scelto di fare i calciatori. Dovranno tremargli le gambe ogni volta che ci sarà da controllare un pallone o fare un passaggio. Seguite, indipendentemente dal settore in cui vi troverete, ogni coro che partirà dalla nostra curva“.

Foto: Siviglia Instagram