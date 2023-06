Gli Stati Uniti vincono la CONCACAF Nations League: 2-0 al Canada

Gli Stati Uniti vincono anche la seconda edizione della CONCACAF Nations League, superando in finale il Canada. A Paradise, in Nevada, la selezione di BJ Callaghan vince 2-0 grazie alle reti di Richards e Balogun. Terzo posto per il Messico, che ha battuto 1-0 Panama grazie a un gol di Gallardo. Nel 2019-20 gli States avevano vinto l’unico precedente della manifestazione, equivalente della Nations League europea, superando per 3-2 il Messico ai Supplementari.

Foto: usa-calcio-twitter