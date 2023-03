Gli infortuni, Dimarco e l’addio al Mondiale. Finalmente sprazzi di vero Gosens: l’Inter ha un’arma in più

Robin Gosens ha sfruttato al meglio lo stop di Federico Dimarco per riuscirsi finalmente, dopo più di un anno, a ritagliarsi uno spazio importante nell‘Inter di Simone Inzaghi. L’esterno tedesco è stato schierato titolare nelle ultime due sfide contro Bologna e Lecce, risultando uno dei migliori in entrambe le partite. Arrivato per “sostituire” sulla carta il partente Perisic, che ha lasciato Milano in estate a zero per raggiungere Conte al Tottenham, l’ex Atalanta ha faticato parecchio per ritrovare la giusta condizione fisica e atletica, complici anche i due brutti infortuni rimediati a Bergamo. L’exploit di Dimarco sia in Nazionale che all’Inter non ha poi facilitato il suo ingresso nel 3-5-2 di Inzaghi. È stato vicino a lasciare l’Inter nelle passate finestre di calciomercato, è stato tagliato fuori dalla Germania per l’ultimo Mondiale. Lui non si è mai arreso e con sacrificio e dedizione ha ritrovato sé stesso e ora è pronto a giocarsi tutte le sue chance all’Inter.

Foto: Instagram Gosens