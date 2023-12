Gli auguri di Zangrillo: “Sogniamo in grande per questo terzo Natale rossoblù”

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, tramite i canali social del club ligure, ha voluto mandare il proprio messaggio natalizio di auguri a tutti i tifosi del Grifone. Queste le parole del numero uno dei rossoblù: “E’ arrivato Natale, il terzo con voi da presidente del Genoa. A Natale si sorride e si cerca di pensare a qualcosa di positivo, noi sogniamo in grande ed i nostri colori ci aiutano ad essere felici in ogni momento della nostra esistenza. Questo Natale chiedo di fare uno sforzo in più per regalare un sorriso, doniamo tutti un sorriso. E’ il mio personale augurio, ringrazio tutti per l’affetto, ce la metterò tutta per essere sempre pronto a rispondere alle aspettative. Buon Natale a tutti”, ha concluso Zangrillo.

Foto: Twitter Genoa