Gli auguri dei colleghi a Buffon: da Donnarumma ad Handanovic, ma non solo

43 saranno le candeline che spegnerà oggi, se non le ha già spente, Gianluigi Buffon. Un traguardo importante per il portierone della Juventus ed ex portiere della Nazionale italiana. Tra le pagine di Tuttosport, sono tantissimi i colleghi portieri che hanno voluto mandare i loro auguri a Gigi. Cominciando dal suo più additato erede, Gigio Donnarumma che ha scritto: “Tanti auguri a Super Gigi! Sei sempre stato un modello da seguire e ancora oggi con la tua tenacia e la tua voglia di non mollare mai se un esempio per tutti”. Anche Samir Handanovic ha voluto mandare le sue felicitazioni: “Voglio unirmi anch’io agli auguri a Gigi Buffon: il suo modo di essere portiere è stata un’ispirazione per tanti di noi, che iniziavamo ad affacciarci al calcio dei professionisti. Negli anni, da collega e avversario, ho continuato a seguirlo e ad ammirarlo e a distanza di qualche anno ricordo ancora delle sue uscite basse e parate straordinarie. Buon compleanno Gigi”. Non gli unici. Sono moltissimi i portieri, ritirati e non, che hanno voluto omaggiare Buffon: da Sorrentino, a Marco Amelia, passando per Marco Silvestri e Juan Musso. E sicuramente ne arriveranno molti altri…

Foto: The Eagle Online