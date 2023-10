Gli arabi puntano la Fiorentina, la società smentisce: “Vogliono solo destabilizzarci”

Stasera a “Report” andrà in onda un servizio nel quale si evidenziano quei rumors che – per mesi – avrebbero avvicinato la società toscana al mondo arabo tramite Matteo Renzi, ovvero membro del board di Future Investment Initiative, fondazione saudita creata nel 2020 direttamente da re Salman. Queste le parole di Joe Barone nel servizio: “Mi arriva un giorno un messaggio che dice “guarda ci possiamo vedere? Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno”. Parla ovviamente dell’Arabia Saudita, dove la Fiorentina contenderà a Napoli, Lazio e Inter il trofeo dal 21 al 25 gennaio. “Ma io non rispondo” conferma lo stesso dg.

L’ex presidente del consiglio, anche lui interpellato dal giornalista Daniele Autieri, nega il tutto: “Io ho proposto a Joe Barone, quando scende giù, di stare a cena con gli amici di Riad se avrò modo con gli impegni parlamentari di andare a vedere la finale di Supercoppa. Non è vero che sto trattando per gli arabi, è un’idiozia. Gli arabi non sono interessati alle squadre di calcio italiane”. Eppure quel messaggio un peso ce l’ha. “La Fiorentina non è in vendita finché questa proprietà ha voglia di investire, come sta accadendo. Stanno cercando di destabilizzarci a poche ore dalla sfida con la Lazio” è la versione di Joe Barone.

Foto: soccernation