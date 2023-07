Gli agenti di Morata nella sede dell’Inter. La situazione

Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata, accompagnato dall’intermediario Beppe Bozzo è arrivato da pochi minuti nella sede dell’Inter. Sarà la prima occasione per un faccia a faccia dopo l’offerta che il club nerazzurro ha presentato ieri all’Atletico Madrid, una proposta – come anticipato – da 15 milioni bonus compresi. L’Inter non vorrebbe pagare la clausola di 21 milioni, vedremo adesso gli sviluppi. Per la Roma Morata è un chiodo fisso di Mourinho, ma i giallorossi almeno in questo momento non può avanzare. La Juve sullo sfondo, dipenderà dalle cessioni, il Milan in questi giorni ha altri obiettivi. Ma, intanto, è al via il vertice in casa Inter per parlare di Morata.

#Morata: l’#Inter ci sta provando in modo serio e ha offerto 15. L’#AtleticoMadrid per ora vuole la clausola di circa 20. #Balogun oggi ha una valutazione almeno il doppio più alta. La #Roma scalpita, #Mou di più, ma oggi serve quella cifra. La #Juventus c’è sullo sfondo, ma… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 17, 2023

Foto: Instagram Morata