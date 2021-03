Gli 82 anni del Trap, uno dei volti più vincenti del calcio italiano

Giovanni Trapattoni, uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio, compie oggi 82 anni. Da giocatore vestì solo le maglie di Milan e Varese, oltre a quella della Nazionale italiana, ovviamente, mentre da allenatore ha girato e vinto in tutta Europa.

Dopo gli inizi col Milan, il Trap visse dieci anni di successi alla Juventus negli anni ’80, nell’era di Platini e del blocco Juve campione del Mondo 1982. Poi nel 1987 passò all’Inter, dove vinse lo scudetto dei record e poi di nuovo alla Juventus, questa volta senza sussulti. Nel ’94-’95 ecco la prima esperienza all’estero alla guida del Bayern Monaco, squadra che allenò fino al ’98 e anche qui vinse una Bundesliga, e rimase nell’immaginario di tutti quella sua conferenza stampa “Strunz”. Nel mezzo, una breve parentesi al Cagliari. Dopo l’esperienza in Baviera, ecco la chiamata della Fiorentina e anche in Toscana il Trap fece parlare di sé, portando i viola vicinissimi alla conquista del terzo scudetto. Chiuso con la Fiorentina, Trapattoni si trasferì pochi chilometri nell’estate del 2000 e arrivò a Coverciano per allenare l’Italia.

In azzurro restò per quattro anni, con la delusione dei Mondiali 2002, con la partita dell’arbitro Moreno con la Corea del Sud e la delusione di Euro 2004, con il biscottone Danimarca-Svezia che estromise l’Italia ai gironi. Dopo ci fu il Benfica, lo Stoccarda e il Salisburgo. Prima dell’ultima grande sfida con il quinquennio alla guida dell’Irlanda.

I successi, dicevamo: da giocatore ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Da allenatore, i trionfi sono stati molti molti di più: 7 Campionati italiani (record ancora in vigore), due Coppa Italia, una Supercoppa italiana, un Campionato tedesco, una Coppa di Lega tedesca, una Coppa di Germania, un Campionato portoghese, un Campionato austriaco, 3 Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale.

È l’unico, assieme a Udo Lattek, ad aver vinto il grande slam nel calcio, ovvero la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA e la Coppa della Coppe.

82 anni di successi, di trionfi, che lo rendono uno dei volti più conosciuti del calcio italiano nel mondo.

Foto: Independent