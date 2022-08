Glasner: “Nessuna paura del Real. Sappiamo di cosa siamo capaci”

Il tecnico dell’Eintrach Francoforte, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Real Madrid, in programma domani sera.

Queste le sue parole: “Non abbiamo paura, ma solo la gioia di giocare una partita così importante. Il Real Madrid è forte, lo sappiamo, non lo scopriamo adesso, ma ci sono sempre possibilità di vincere. Sappiamo che il Real è una squadra eccezionale, ma sappiamo anche di cosa siamo capaci noi. Benzema? Bisognerà difendere particolarmente bene, ma non solo per Benzema. Lui si muove incredibilmente bene e ha grandi doti realizzative, ma tutto il Real Madrid è pericoloso”.

Foto: twitter Wolfsburg