Glasner: “L’obiettivo è superare il turno. Il Napoli? Non sembra una squadra italiana”

Conferenza stampa di vigilia per l’allenatore dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, che ha così presentato la gara contro il Napoli di domani, valida per l’andata degli ottavi di Champions: “Ci aspetta una partita straordinaria. Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti! Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Ci sarà il tutto esaurito, un’atmosfera fantastica, due squadre in ottima forma: è così che dovrebbe sempre essere”.

Sul Napoli: “Il Napoli è anti-italiano. Nel senso che non sembrano una squadra italiana per la filosofia di gioco che di solito contraddistingue i club di Serie A. Hanno di gran lunga la massima intensità, giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing incredibilmente intenso. Lo sappiamo e ci siamo preparati per questo. Ma il Napoli non può ridursi solo alla fase offensiva. Hanno un ottimo equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionalmente buona”.

Su Rode: “Si è allenato individualmente oggi e sarà in squadra, se non succede altro. Ma non giocherà dall’inizio”.

Sul modulo del Napoli: “Conosciamo il 4-3-3 del Napoli, gli azzurri hanno dimostrato di poter essere compatti e pericolosi allo stesso tempo. È importante agire all’unisono senza palla e allo stesso tempo tenere impegnato l’avversario sulla difensiva”.

