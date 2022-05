Glasner: “Eintracht favorito? I Rangers hanno eliminato Dortmund e Lipsia”

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro i Rangers.

Queste le sue parole: “Le partite di Europa League sono diventate sempre più importanti negli ultimi due mesi. Sono molto contento di quanto sono riusciti a mostrare. Gli allenamenti sono stati positivi, abbiamo un grande mood, siamo rilassati per domani”.

Sui Rangers: “Non puoi fare calcoli, se vinci contro la seconda e la quarta della Bundesliga, allora sono favoriti loro. I bookmakers danno favoriti noi? Noi siamo undicesimi in Bundesliga. Questo è il calcolo, ma non conta niente. Tutte e due le squadre hanno meritato di giocare in questa finale. Abbiamo analizzato che i Rangers sono un mixed tra Barcellona e West Ham. Ma hanno delle influenze olandesi, una mentalità British. Sono una squadra giovane, ben allenata. Noi giocheremo con molto entusiasmo”.

Sul modo di giocare dei Rangers: “Hanno davvero l’idea di recuperare subito il pallone, corrono molto, i centrocampisti difensivi lavorano duro. Sono sempre pronti a difendere ma anche ad attaccare. Poi hanno fatto vedere un bel gioco, vanno molto veloci”.

Sui tifosi: “Sono stati incredibili, ovunque siano arrivati. Come è l’atmosfera, l’entusiasmo, l’euforia che hanno. Qualcosa succede all’interno di te, ti fa vincere le partite. Domani avremo due squadre in campo con le migliori tifoserie, entrambe in trasferta. Ci saranno 150 mila persone e la Spagna non è dietro l’angolo. Vuoi venire qui per aiutare il tuo club a vincere”.

Foto: Twitter Wolfsburg