Gladbach, Manu Koné non convocato per la sfida contro il Leverkusen

Il futuro di Manu Koné è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista francese reduce dall’argento all’Olimpiadi di Parigi con la Nazionale francese è uno dei profili da seguire in questa ultima settimana di mercato (in Italia piace a Milan e Roma). Intanto, il centrocampista non prenderà parte all’esordio stagionale del Gladbach contro i campioni in carica del Bayer Leverkusen. E il club tedesco ha così spiegato il motivo: “Manu Koné non è stato convocato a causa di un possibile trasferimento”, si legge su X.

Foto: Instagram ufficiale Manu Koné