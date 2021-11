Giuseppe Rossi riparte dalla SPAL. L’annuncio di Tacopina

Tutto fatto per il ritorno al calcio giocato in Italia per Giuseppe Rossi: il giocatore ripartirà dalla Serie B, dalla SPAL. Ad annunciarlo, il patron Tacopina.

L’ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana cercherà di essere protagonista con la maglia della SPAL.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Tacopina ha svelato: “Ho seguito attentamente Rossi in alcuni allenamenti, ha qualità tecniche indiscutibili ed è un vero fuoriclasse. In questo periodo in cui ha lavorato con Clotet ha già raggiunto anche una buona condizione fisica. Con l’Alessandria andrà in panchina“.

Si attende solo l’annuncio ufficiale del club.

Foto: Sito Salt Lake