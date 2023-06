Marotta: “L’equazione chi più spende più vince non è vera”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell‘Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla finale di Champions, a margine della serata di gala e di presentazione.

“Nel calcio e nello sport si partecipa per gareggiare al meglio, io sono abituato a fare sfide e quando dico io intendo tutti quelli che lavorano con me. L’equazione chi più spende più vince non è vera”.