GIUSEPPE AMBROSINO, IL NUOVO SCUGNIZZO NAPOLETANO

Tra i più promettenti ragazzi del 2003 italiani va sicuramente citato Giuseppe Ambrosino, bomber implacabile della Primavera del Napoli. La sua storia è quella dello scugnizzo, che tra sacrifici e tanta tanta passione per questo sport sogna un giorno di diventare bandiera della sua città. Nativo di Procida, Ambrosino è l’emblema del sacrificio. Come raccontato recentemente, pur di realizzare il suo sogno ha dovuto per anni prendere il traghetto dall’isola campana e recarsi a Napoli, dove potersi allenare. Una sfacchinata in cui era costantemente accompagnato dai suoi genitori, i suoi primi tifosi. Lo studio però non è mai stato messo in secondo piano: è iscritto a ragioneria e ha capito che a quell’età è meglio avere in mano un diploma. Da qualche anno si è trasferito nella foresteria del Napoli, per diverso tempo pagata interamente dalla famiglia. Sacrifici su sacrifici, che stanno finalmente pagando.

Un impatto devastante quello del ragazzo sul campionato Primavera 1, con Frustalupi che gli sta regalando fiducia in questa stagione, più che ripagata. Capocannoniere della Primavera con 17 gol, Ambrosino è l’uomo del momento per il Napoli. Questa mattina la rete del vantaggio azzurro che ha permesso ai suoi di vincere 3-2 contro la Fiorentina.

È un attaccante d’area di rigore, forte di testa e con un’ottima conclusione. A Bergamo Spalletti se l’è portato come vice Mertens vista l’assenza di Osimhen, ma già questo inverno lo aveva portato con sé in Russia nella trasferta con lo Spartak. Ambrosino ha rinnovato col Napoli firmando il contratto da pro, che gli permette di sognare legittimamente una carriera alla Insigne. Il suo sogno dichiarato è quello di emulare il capitano napoletano, diventando una bandiera della squadra della sua terra. Tanto da rifiutare più offerte dall’estero per l’amore della sua Napoli. Nel frattempo Ambrosino è già nel giro della Nazionale Under 19, con cui ha l’obiettivo di qualificarsi per l’Europeo di categoria.

FOTO: Instagram Ambrosino